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بالفيديو: لهذا السبب اعتزل الفنان أدهم نابلسي الغناء

20 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2021 6:22 مساءً

ادهم نابلسي

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اعلن الفنان الاردني ادهم نابلسي اعتزاله الفن بشكل نهائي من خلال مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على فيسبوك تحدث فيه عن سبب اتخاذه قراره وقال:” اريد ان اعلن لكم خبرا بالنسبة لي سعيد جدا، وهو اعتزالي الفن”.

واضاف:”هذا الموضوع خطر في بالي لأنه ليس الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، بل الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة وكثر من الناس غافلين عنه وكنت انا واحدا منهم، هو كي نرضي رب العالميين ونعبده”.

وتابع:”بالنسبة لي الهدف الذي كنت أسير بإتجاهه انا والحلم الذي كنت احاول ان احققه لا يرضي رب العالمين، واقرب الناس لي يعرفون انني منذ زمن اقول لهم انه سيأتي اليوم واتوقف فيه عن الغناء”.

وختم ادهم الفيديو بتأكيده انه لن يختفي وان الجمهور قد يراه اكثر من قبل واكثر على طبيعته.

وبحسب ويكيبيديا فإن أدهم ذياب فريد النابلسي (20 نوفيمبر 1993- ) مغني أردني من مواليد عمان . كان متسابقًا في البرنامج الغنائي «اكس فاكتور» وقد تمكن من الوصول إلى المراحل النهائية في البرنامج ولكن لم يحالفه الحظ في الحصول على اللقب.

استطاع أن يتخطى الصف الأول باغنيته (هو الحب) التي لحنها بنفسه و التي حصلت على 100 مليون مشاهدة خلال 5 أشهر. كما شارك بمهرجان قرطاج الدولي.

شجعته والدته على الغناء، بعدما اكتشفت صوته، وأصّرت عليه بأن يشارك في برنامج المواهب (إكس فاكتور)، وقد اختارته لجنة التحكيم للمرحلة الثانية، ليستمر حتى المراحل النهائية، وبقي وحيداً ضمن فريق وائل كفوري، لينافس محمد الريفي وإبراهيم عبد العظيم على اللقب وتزوج بعد البرنامج من حب طفولته التي تصغره بأربع سنوات وليس لديه اطفال حاليا.

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