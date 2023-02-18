بالفيديو.. ليلى علوي تروج لفيلمها الجديد "شوغر دادي"

روجت الفنانة ليلي علوي لفيلمها عبر حسابها على “إنستغرام” بفيديو لفيلم “شوغر دادي” المقرر طرحه في عيد الفطر القادم.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، ويعيش حالة مراهقة متأخرة، الأمر الذي يقوده إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، فتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

وفيلم “شوغر دادي” من بطولة بيومي فؤاد، وليلى علوي، وحمدي الميرغني، ويشاركهم البطولة تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد، تأليف لؤي السيد، وإنتاج نيوسينشري، وإخراج محمود كريم، وشارك في إنتاجه شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

ويعد “شوغر دادي” التعاون الثاني بين النجوم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، بعد فيلم “ماما حامل” الذي عرض في 2021، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل.