بالفيديو – ليليان نمري تقدم نشرة الطقس بشخصية جورجيت درباس

أشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء الممثلة القديرة ليليات نمري بعدما قدمت نشرة الطقس المسائية عبر شاشة الـ”mtv” تحضيراً لدورها في مسلسل “ع إسمك” الذي يعرض كل ليلة بعد نشرة الأخبار.

وتلقت الممثلة اللبنانية ليليان نمري عددا هائلا من التعليقات الإيجابية المشيدة بخفة ظلها وروحها الجميلة، وذلك حين أطلت بنشرة اخبار mtv، وتحديدا في نشرة الطقس بشخصية “دموازيل جورجيت درباس درباس” بالفستان المزين بالورود، وبطريقة جديدة ومختلفة للترويج لمسلسلها المقبل “ع إسمك”، تمهيداً لانطلاق عرضه الأول في الليلة نفسها من تقديم النشرة.

وكانت ليليان كعادتها عفوية وذكية، ومن النادر ان يتلقى احد المشاهير تعليقات كلها ايجابية، الا أن هذه الممثلة المخضرمة فعلتها، واستقطبت الجميع بطريقة ظهورها.

ليليان ممثلة من الزمن الجميل، وهي من الممثلات اللواتي يجعلن الزمن الحالي جميلاً أيضا. في سياق متصل، أكدت نمري، في تصريح لـ”العربي الجديد” سابقاً أن مسلسل “ع إسمك” مختلف عن ما قُدم العام ما قبل الماضي في “إم البنات”، رغم مشاركة الممثلين أنفسهم في العملين.

وأضافت أنها خافت في البداية المشاركة في “ع إسمك”، لما يحمله الدور المسند إليها من مسؤولية كبيرة. وتفيد بأنها تؤدي شخصية اسمها “جورجيت درباس”، وهي “الشاعرة الفذّة وابنة شاعر وصاحبة مدرسة في الأخلاق الحميدة”.

وقالت نمري: “أعتقد أن الدور شديد الصعوبة، إذ يجمع بين الدراما المؤثرة أو السوداء التي تصل إلى حدود السخرية من الواقع الذي نعيش، لكن الغلبة في النهاية لمن ينتصر على الأحقاد”، بطريقة بسيطة حاول المخرج فيليب أسمر برمجتها وتصويرها بشكل أقرب إلى الواقع، عبر مواقع التصوير والديكور والألوان والزينة وحتى الأزياء التي اجتمعت كلها في إطار هادف يلقي الضوء على بعض الآفات التي نعيشها، خصوصاً في لبنان.