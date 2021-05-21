بالفيديو.. ماذا فعل هذا الرجل حتى تم القبض عليه في الحرم المكي؟

أعنت شرطة مكة المكرمة، الجمعة، عن إلقاء القبض على شخصا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وقال إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر اليوم بشكل واسع فيديو يظهر فيه شخص في صحن المطاف حاول الصعود إلى منبر الحرم المكي الشريف، فيما تم القبض عليه في الحال، دون قطع لخطبة الخطيب أو حدوث أي فوضى بين المصلين.