بالفيديو: ماذا يفعل أحد الحراس بمقبض سيارة بوتين قبل خروجه منها؟

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قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بزيارة إلى الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في مدينة كوبينكا بالقرب من موسكو، تزامنا مع رفع السلطات بعض القيود، التي فرضت بسبب جائحة كورونا.

ويظهر مقطع فيديو لحظة وصول بوتين إلى المكان، حيث قام أحد الحراس بتطهير مقبض السيارة قبل فتح الباب أمام الرئيس، وذلك ضمن الإجراءات الصحية المتبعة لحماية الرئيس.

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الزيارة بالتعرف على متحف “طريق الذاكرة”، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لـ “أمهات المنتصرين”.

تم تشييد متحف “طريق الذاكرة”، حول الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة. ويقع المتحف عند معلم بارز، حيث دافع الجيش الأحمر خلال سنوات الحرب العالمية الثانية عن موسكو.

يبلغ طول طريق المتحف 1418 مترا، تماما كما عدد أيام الحرب. العنصر الرئيسي في هذا المجمع هو معرض صور “نهر الزمن”، الذي يضم معلومات حول جنود الخط الأمامي، والحزبيين، وسكان لينينغراد المحاصرين، والعاملين في الجبهة الداخلية.

Перед тем как открыть дверь президенту, проведи дезинфекцию ручки автомобиля: санитарные меры во время сегодняшнего визита Путина в главный храм Вооружённых сил РФ pic.twitter.com/jSxiU1HLut — lifenews_ru (@lifenews_ru) June 22, 2020