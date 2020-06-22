بالفيديو: ماذا يفعل أحد الحراس بمقبض سيارة بوتين قبل خروجه منها؟

حرس الرئيس الروسي بوتين
حرس الرئيس الروسي بوتين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بزيارة إلى الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في مدينة كوبينكا بالقرب من موسكو، تزامنا مع رفع السلطات بعض القيود، التي فرضت بسبب جائحة كورونا.

 

ويظهر مقطع فيديو لحظة وصول بوتين إلى المكان، حيث قام أحد الحراس بتطهير مقبض السيارة قبل فتح الباب أمام الرئيس، وذلك ضمن الإجراءات الصحية المتبعة لحماية الرئيس.

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الزيارة بالتعرف على متحف “طريق الذاكرة”، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لـ “أمهات المنتصرين”.

تم تشييد متحف “طريق الذاكرة”، حول الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة. ويقع المتحف عند معلم بارز، حيث دافع الجيش الأحمر خلال سنوات الحرب العالمية الثانية عن موسكو.

يبلغ طول طريق المتحف 1418 مترا، تماما كما عدد أيام الحرب. العنصر الرئيسي في هذا المجمع هو معرض صور “نهر الزمن”، الذي يضم معلومات حول جنود الخط الأمامي، والحزبيين، وسكان لينينغراد المحاصرين، والعاملين في الجبهة الداخلية.

 

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

جريمة بشعة.. أب يشارك 3 أشخاص في اغتصاب طفلته

لجنة مهرجانات بعلبك: صوت الصمود اول حفل موسيقي بعد كورونا

صراع الليغا يشتد.. والملكي أقرب لحصد اللقب الغائب

بالصورة: الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاده الـ38 مع أولاده