بالفيديو: ماكغريغور يصف انتصار بوارييه بأنه "غير قانوني"

وجه المقاتل الإيرلندري كونور ماكغريغور، رسالة بعد خضوعه لعمل جراحي على إثر الإصابة التي تعرض لها أثناء مواجهة الأمريكي داستن بوارييه ضمن دورة “UFC 264” للفنون القتالية المختلطة.

قال ماكغريغور مطمئنا متابعيه في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “كل شيء سار كما يجب، كانت العملية ناجحة، أشعر بحالة مذهلة، الآن علي أن أستعين بعكازين للمشي لمدة ستة أسابيع، ثم علي أن أتعافى”.

حالف سوء الحظ المقاتل الإيرلندي الشهير، أثناء تسديده اللكمات على وجه بوارييه، وقبل ثوان فقط من نهاية الجولة الأولى، تعرضت قدمه اليسرى لالتواء حاد، وهو ما تسبب له في كسر على مستوى الساق، لينهي الحكم النزال بعدها معلنا عن فوز بوارييه بالضربة الفنية القاضية.

وعلق ماكغريغور:”كانت لدي جولة أولى جيدة، وكان من الجيد الدخول في جولة ثانية لمعرفة ماذا سيحدث، لكن ما حدث حدث، هذه هي طبيعة القتال، كان هناك كسر في الساق ولم تحدث الجولة الثانية”.

Onwards and upwards we go ☘️ pic.twitter.com/qKgochlT3t

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2021