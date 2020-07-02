بالفيديو – ماهر جاه: “آخر همي”

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أطلق الفنان اللبناني ماهر جاه أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “آخر همي”، عبر “يوتيوب”، والتي هي من كلمات راين، ألحان شاهي وتوزيع VOX Box Studios (Dany Saad).

ونالت إعجاباً كبيراً من قبل محبيه، فجان يملك جمهوراً كبيراً ومتابعين كثر.

ومن ناحية أخرى، كان ردّ جاه على الانتقادات التي تعرض لها بعد انتشار مقطع فيديو له أخيراً ظهر فيه من إحدى حفلاته وهو يستهزئ من ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملة اللبنانية واقترابه من الـ10 آلاف ليرة، الأمر الذي اعتبره عدد من المتابعين أمراً غير مقبول في ظلّ الوضع الصعب الذي يمرّ به المواطن اللبناني، ردّ جاه على هذه الإنتقادات.

وجاء ردّه من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قاله فيه أنه كما باقي المواطنين يحاول أن يعبّر عن غضبه وإستيائه من الوضع بالطريقة التي تناسبه وهي الغناء.

وأضاف:”نحن شعب بيلبقلوا الحياة، مش بيلبقلو يعوا ويقعد بالبيت لحالو يبكي، نحن شعب لازم يتفاءل”.

في المقابل، طرح جاه كليب أغنيته الجديدة “إنت هي” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

يظهر ماهر في الكليب بإطلالة شبابية بامتياز، فيلاحق حبيبته في فكرة مميّزة ومشاهد جريئة تعكس أجواء الأغنية الراقصة إلى أن يصل في النهاية لمبتغاه ويفوز بقلبها.

“إنت هي” من كلمات وألحان ماهر جاه نفسه وتوزيع Vox Box، أمّا الكليب فهو من إخراج هيفا فقيه وإنتاج “تايغا”.

تجدر الإشارة إلى أن برصيد ماهر جاه أغاني عدّة وهي “شفتا نايمة”، “وتعذبت” و”مش لعبة” وحققت جميعها رواجًا واسعًا حيث تناقلها جيل الشباب بشكل واسع وتحديدًا في عالم السهر.