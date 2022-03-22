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بالفيديو: مايا دياب تحتفل بعيد الأم مع إبنتها

22 - مارس - 2022
مايا دياب

مايا دياب

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نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب مجموعة صور ومقاطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، برفقة إبنتها كاي التي أصبحت في عمر الشباب.

وظهر الثنائي زهما ترقصان بطريقة عفوية وحيوية للغاية، ولفتاً أنظار المتابعين بخفة دمهما.

كما ظهر والد الطفلة وطليق مايا دياب بعدة صور، وذلك علماً أن مايا تؤكد دائماً على حسن علاقتها به، وعلقت: “‏أنت الحياة أنت الدنيا كلها أنت حلم كل أم”.

وتفاعل المتابعون مع الصور التي سيطرت عليها أجواء من الفرح والمرح، وأشادوا بحسن العلاقة التي تجمعهم. يذكر أن مايا دياب أثارت الجدل بعد ظهورها الأخير عبر Instagram.

ونشرت مايا دياب مجموعة من الصور خلال حضورها إحدى الفعاليات مؤخرا وظهرت خلالها بملامح متغيرة مما أثار حالة من الجدل جعلت الجمهور يشبهها بالتمثال الشمعي والمومياء المحنطة.

كما أثار ظهور مايا دياب بهذا الشكل تساؤلات عديدة حول حقيقة إجرائها عمليات تجميل جديدة.

https://www.instagram.com/p/CbXzabdo4Ae/?utm_source=ig_web_copy_link

 

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