الخميس 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: مايا دياب تستذكر "الأيام الجميلة"

1 - أكتوبر - 2021
مايا دياب

مايا دياب

A A A
طباعة المقال

أعادت الفنانة اللبنانية مايا دياب نشر مقطع من فيديو كليب أغنية “يا نور العين” والتي صورتها مع الفنان اللبناني العالمي ماساري. وعلّقت على الفيديو بالقول: “أعيدوني إلى الأيام الجميلة”.

وأعادت دياب، غناء أغنية عمرو دياب “يا نور العين”، مع النجم العالمي “مساري”، ومغنى الراب الأمريكي فرنش مونتانا، وذلك بتوزيع جديد. وكانت مايا دياب قدمت أغنية “يا نور العين” لأول مرة مع مساري وفرنش مونتانا في حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان 2018.

على صعيد آخر، طرحت الفنانة فيديو كليب لأغنيتها “أهلًا وسهلًا” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”، واعتمدت إطلالات مختلفة إحداها فستان مُزيَّن بالورود بطابع مكسيكي.

    المزيد من منوعات

    الممثل الأميركي بروس ويليس
    بعد اعتزاله بسبب وضعه الصحي.. بروس ويليس يحتفل بفيلم Die Hard
    مهرجان القاهرة السينمائي
    مهرجان القاهرة.. إليكم أول مجموعة من أفلام دورته الجديدة
    شعار نادي نوتنجهام فورست
    نوتنجهام فورست يتعاقد مع توفولو وأوبراين من هدرسفيلد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    الدولار
    على وقع التخوف من إضراب مفتوح... كم بلغ دولار السوق السوداء؟