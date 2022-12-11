بالفيديو.. ما هي المكافآت المالية التي تحصل عليها المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022؟

اقتربت رحلة مونديال كأس العالم في قطر من ختامها، وبعد مغادرة معظم الفرق، وبقاء الأربعة الأقوياء فقط في المربع الذهبي، فهل تعلم ما هي المكافآت المالية التي تحصل عليها المنتخبات المشاركة؟

الفيفا رصدت في هذه النسخة من المونديال ميزانية ضخمة بقيمة 440 مليون دولاركجوائز وحوافز لمنتخبات كأس العالم قطر 2022، بزيادة قدرها 40 مليون عن كأس العالم روسيا 2018.

تحصل جميع الفرق المشاركة على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف استعدادات المشاركة في البطولة و 9 ملايين دولار للفرق التي تغادر من دور المجموعات، مقابل 13 مليون دولار للمتأهلين لدور الـ16.

ومن يصعد لدور الثمانية يحصل على 17 مليون دولار أما منتخب المركز الرابع على 25 مليون دولار، ويحصل المركز الثالث على 27 مليون دولار، أما المركز الثاني فيحصل على 30 مليون دولار.

أما المكافأة الأكبر فهي 42 مليون دولار وتكون من نصيب المنتخب الفائز بكأس العالم 2022.

وتضاف أموال المكافآت إلى رواتب لاعبي المنتخب يذكر أن المنتخب الفرنسي حصل على 38 مليون دولار بعد فوزه باللقب في كأس العالم روسيا 2018 بينما حصلت ألمانيا

على 35 مليون دولار بعد فوزها في كأس العالم البرازيل 2014.