بالفيديو - مبادرة إنسانية من إليسا

انتشر اليوم الأربعاء فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأب ‏يحمل طفلته وهو يشكو من انقطاع الكهرباء لتشغيل مكنة الأوكسجين ‏الخاصة ‏بها.‏ وعادت الفنانة اللبنانية إليسا لتنشره عبر حسابها الخاص على مواقع ‏التواصل الاجتماعي.‏

ووجهت صرخة بتعليقها على الفيديو، قائلة: “ما في ولا مسؤول ‏شايف؟ ولا ببعبدا ولا بمعراب ولا بالوسط ولا حدا؟ طب بس سجلوا ‏موقف بس بس”.‏ وأعلنت عن مبادرتها لمساعدة هذا المواطن بتعليق آخر، قالت فيه: ‏‏”وإذا ممكن أعرف مين الشخص ورقمو وبليز ما بدي شوف ردود ‏سخيفة عندي لأن هيدي الطريقة الوحيدة تا نسأل عنن”.‏

وتفاعل الجمهور مع مبادرة إليسا، وأعربوا عن دعمهم لصرختها من ‏خلال التعليقات التي أعادت إليسا نشرها في حسابها الخاص‎.‎

ما في ولا مسؤول شايف ؟ ولا ببعبدا ولا بمعراب ولا بل الوسط ولا حدا؟؟ طب بس سجلوا موقف بس بس https://t.co/CaYPAsfda1 — Elissa (@elissakh) June 30, 2021