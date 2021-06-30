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بالفيديو - مبادرة إنسانية من إليسا

30 - يونيو - 2021
إليسا

إليسا

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انتشر اليوم الأربعاء فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأب ‏يحمل طفلته وهو يشكو من انقطاع الكهرباء لتشغيل مكنة الأوكسجين ‏الخاصة ‏بها.‏ وعادت الفنانة اللبنانية إليسا لتنشره عبر حسابها الخاص على مواقع ‏التواصل الاجتماعي.‏

ووجهت صرخة بتعليقها على الفيديو، قائلة: “ما في ولا مسؤول ‏شايف؟ ولا ببعبدا ولا بمعراب ولا بالوسط ولا حدا؟ طب بس سجلوا ‏موقف بس بس”.‏ وأعلنت عن مبادرتها لمساعدة هذا المواطن بتعليق آخر، قالت فيه: ‏‏”وإذا ممكن أعرف مين الشخص ورقمو وبليز ما بدي شوف ردود ‏سخيفة عندي لأن هيدي الطريقة الوحيدة تا نسأل عنن”.‏

وتفاعل الجمهور مع مبادرة إليسا، وأعربوا عن دعمهم لصرختها من ‏خلال التعليقات التي أعادت إليسا نشرها في حسابها الخاص‎.‎

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