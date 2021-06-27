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بالفيديو: "متهور" يتسبب في سقوط جماعي للدراجين في فرنسا!

27 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 27 - يونيو - 2021 12:31 مساءً
جانب من طواف الدراجين

جانب من طواف الدراجين

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في حادثة لم يشهد لها مثيل، شهد اليوم الأول من النسخة الـ108 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، أمس السبت، سقوطا جماعيا للدراجين، بسبب تهور أحد المتفرجين، وذلك قبل 45 كيلومترا من خط النهاية.

عندما كانت مجموعة المقدمة تشق طريقها في مسار ضيق ومتسابقو فريق “غامبو فيسما” يسيرون معا على الجانب الأيمن من الطريق إلى جوار جميع المتسابقين، دخل أحد المتفرجين إلى مسار الطريق، وهو يحمل لافتة وينظر إلى كاميرات التلفزيون أمامه، ليصطدم به الدراج الألماني توني مارتن، ما أدى إلى سقوط الدراج والعديد من الدراجين الذين كانوا خلفه.

أدى ذلك إلى توقف السباق لقرابة خمس دقائق من أجل مساعدة الدراجين على النهوض وإكمال المرحلة.

نجا الفرنسي جوليان ألافيليب من الحادث، ليفوز بالمركز الأول في المرحلة الأولى، التي امتدت لمسافة 198 كيلومترا بين بريست ولانديرنو.

ويأمل الدراجون ألا يتكرر مشهد السقوط الجماعي، اليوم الأحد، حين يخوضون المرحلة الثانية من أصل 21، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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