بالفيديو: "متهور" يتسبب في سقوط جماعي للدراجين في فرنسا!

في حادثة لم يشهد لها مثيل، شهد اليوم الأول من النسخة الـ108 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، أمس السبت، سقوطا جماعيا للدراجين، بسبب تهور أحد المتفرجين، وذلك قبل 45 كيلومترا من خط النهاية.

عندما كانت مجموعة المقدمة تشق طريقها في مسار ضيق ومتسابقو فريق “غامبو فيسما” يسيرون معا على الجانب الأيمن من الطريق إلى جوار جميع المتسابقين، دخل أحد المتفرجين إلى مسار الطريق، وهو يحمل لافتة وينظر إلى كاميرات التلفزيون أمامه، ليصطدم به الدراج الألماني توني مارتن، ما أدى إلى سقوط الدراج والعديد من الدراجين الذين كانوا خلفه.

Crazy crash at Tour De France 2021 🇫🇷

A fan who was holding a message to her grandparents & grinning for the cameras took out most of the peloton with a cardboard sign 🚴‍♀️ 🚴‍♂️ 🚴 #TDF2021 pic.twitter.com/OEZmiSjBE9

— Nigel D'Souza (@Nigel__DSouza) June 26, 2021