بالفيديو: مجددا.. زوجة سفير العراق تتغزل براغب علامة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزوجة السفير العراقي في الأردن، ميسم الربيعي، وهي تتغزل في الفنان اللبناني راغب علامة.

وأثارت عدة صور لزوجة السفير العراقي في الأردن بصحبة زوجها والفنان اللبناني، ضجة وانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض غير لائقة، وتخالف التقاليد الاجتماعية.

وقالت الربيعي، في الفيديو الذي يبدو أنه يعود إلى الحفل الذي أقامه سفير العراق لدى الأردن حيدر العذاري قبل أيام في منزله في عمان، إن راغب علامة: “كامل الجمال، كامل الأناقة، كامل الحضور، سوبر ستار بمعنى الكلمة”.

ويبدأ الفيديو الذي نشره موقع “العربية نت” بقول زوجة السفير: “شوفو مين ويانا (معنا) اليوم” فرد علامة: “أنا” فتابعت وقالت: “كامل الجمال (فرد علامة: حبيبتي.. عيوني) كامل الأناقة، كامل الحضور، سوبر ستار بمعنى الكلمة.. راغب علامة”، ثم ختمت بكلمتي: “حياتي نوّرت”.

وكان راغب علامة قد نشر عبر حسابه بموقع “تويتر” 3 صور من الحفل بصحبة السفير وزوجته، وهي الصور التي اعتبرها بعض العراقيين خادشة وغير لائقة، ما حمل وزارة الخارجية العراقية على استدعاء العذاري، للاستفسار واحتواء الضجة.

أما راغب علامة، فرد على تلك الانتقادات عبر برنامج “تفاعلكم” على شاشة “العربية” السعودية، مؤكدا أن ما يحدث “لا يستحق الرد عليه أصلا”، واعتبر أن الأزمة مفتعلة، وخلفياتها ليست اجتماعية أبدا، وأن الانتقادات والهجوم جاء من حسابات وهمية.

وأكد النجم اللبناني وجود علاقة صداقة عائلية تربطه بالسفير وعائلته “ولو حدث ما هو خطأ لما ظهرت هذه الصور للعلن”، ثم ختم كلامه بقوله لمن افتعل الضجة: اتقوا الله.

وإضافة إلى الصور الثلاث التي نشرها راغب علامة في تويتر، فقد ظهرت صور أخرى من الحفل، للنجم اللبناني وهو ممسك بيد زوجة السفير في واحدة، وخده على خدها في صورة ثانية.

وحظي راغب علامة بدعم من نقابة الموسيقيين في لبنان، وكذلك نقابة محترفي الموسيقى والغناء، واعتبرت الأولى أنه “يحمل رسالة لكل الناس”، فيما استنكرت الثانية “حملة الهجوم على السوبرستار راغب علامة”، معتبرة أن التقاط الصور في جميع المناسبات مع الفنانين “هو شيء طبيعي”.

ويستعد راغب علامة لإحياء حفل غنائي على أحد الشواطئ بالساحل الشمالي في مصر، يوم الخميس 25 أغسطس/ آب الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.