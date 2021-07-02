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بالفيديو - محمد المجذوب يدخل القفص الذهبي

2 - يوليو - 2021
محمد المجذوب

محمد المجذوب

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دخل الفنان السوري محمد المجذوب القفص الذهبي أمس في حفل شارك به زملاء له في الوسط الفني وعدد من المشاهير.

واحتفل المجذوب بزفافه إلى اللبنانية رشا الزين، بعد إعلان ارتباطهما رسمياً منذ أسابيع. وحرص عدد من أصدقاء المجذوب من الوسط الفني على حضور الحفل، ومنهم نادر الأتات وسعد رمضان وعباس جعفر، الذين أهدوا العروسين باقة من أعمالهم، ولا سيما جعفر الذي وضع لمسته الخاصّة على العرس بأجواء طريفة.

وأدى المجذوب العديد من الأغنيات التي أهداها لزوجته، فيما حرص الثنائي على شكر الحاضرين لفرحتهما، من خلال بطاقة شكر وُضعت على طاولة المدعوّوين جاء فيها: “نتمنى أن تستمتعوا بصنع أجمل الذكريات معنا هذه الليلة وطوال العمر، نشكر عائلتنا وأصدقاءنا لكل الدعم والتشجيع والحبّ والأوقات السعيدة التي ساهمتم بها في حياتنا”.

 

 

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