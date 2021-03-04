بالفيديو: محمد رمضان يضع مضيفة طيران في موقف محرج بعد مغازلته لها

شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثناء تواجده في طائرته الخاصة، فيما تقوم مضيفة الطيران بتغطيته، معلقا بالقول: ”المضيفة الحنينة رزق“.

وأثار هذا المقطع استياء عدد كبير من جمهوره، موجهين له اتهاما بانتهاك خصوصية المضيفة التي تمارس عملها من خلال تصويرها ونشر الفيديو، فضلا عن وصفه بـ“محدث النعمة“ لاستمراره في استفزاز متابعيه باستعراض ممتلكاته.

كما ذكر البعض الآخر من جمهوره بأن المقصود من هذا الفيديو هو استفزاز زوجته، خاصة بعد تردد أنباء عن انفصالهما، حيث علقت إحدى متابعاته: ”وش رد فعل زوجتك يا ترى“.

وقال متابع: ”لا يا محمد هالفيديو مش لطيف بحقك ولا بحق المضيفة، مع كامل احترامي إلك لكن هالفيديو انتهك خصوصية الفتاة يلي بتعمل ع راحة ضيوف الطائرة“.

وقال متابع آخر: ”الممثل المحدث رزق بردوا عيش ما انت ليك الي بيصفقوا لك“، ووافقته الرأي أخرى، معلقة: ”إيه النقص ده أنت بتصور المضيفة وهي بتخدمك“.

وأعرب متابع آخر عن استيائه من هذا التصرف، قائلا: ”مبقتش أحبك يا أخي أقسم بالله بالي أنت بتعمله دا الانا عندك بقت عالية أوي وزي ما إحنا اللي عملناك ممكن في ثانية متخليش ليك وجود تاني“.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد طرح فيديو كليب ”أنا البطل“ رسميا عبر قناته على موقع ”يوتيوب“، بعد أن أثار الجدل في بداية الإعلان عن الفيديو وطرحه للبرومو الخاص به، حيث زعم أحد مطربي المهرجانات في مصر، أن الفنان الشهير سرق أغنيته ”أنا البطل“؛ بحجة أنه كتب كلماتها قبل 3 سنوات ولم يطرحها حتى الآن.

وبعد ساعات قليلة من طرح الأغنية على ”يوتيوب“، حققت مشاهدات عالية، وسط إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.