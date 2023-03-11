بالفيديو.. محمد رمضان يعلن انتهاء تصوير مسلسل "العمدة"

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد عبر صفحته الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مع فريق عمل مسلسل جعفر العمدة .

وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلا: “تم بحمد الله انتهاء تصوير مسلسل جعفر العمدة.. ثقة في الله نجاح”.

وقصة “مسلسل العمدة” تدور من خلال محمد رمضان، الذي يجسد شخصية جعفر العمدة، ويعيش في حي السيدة زينب، يتزوج من 4 سيدات، في إطار اجتماعي درامي. وبحسب تصريحات تليفزيونية لمخرج العمل، فإن “العمدة” متعدد الزيجات، ويعيش مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه؟؟

وخلال الأحداث يضطر “العمدة” إلى الكذب على أسرته بأن الابن توفى خلال مدة تتجاوز الـ20 عامًا، وبحسب ما نشر محمد رمضان عبر حسابه بموقع”إنستغرام”، فإن هناك قصة حب تجمعه بالفنانة زينة، التي تجسد شخصية عايدة بالمسلسل، قائلا: “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

يشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل العمدة، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.