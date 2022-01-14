الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة في ليفربول

14 - يناير - 2022
محمد صلاح

محمد صلاح

A A A
طباعة المقال

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة فوز نجمه المصري محمد صلاح البالغ 29 عاما بجائزة أفضل لاعب في “الريدز” عن شهر ديسمبر الماضي.

وهذه المرة الرابعة التي يتوج بها صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم، حيث سبق له التتويج بالجائزة ثلاث مرات متتالية في أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

ويتصدر صلاح الذي يشارك حاليا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 16 هدفا متقدما بـ6 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا صاحب العشرة أهداف.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من منوعات

بيب غوارديولا
غوارديولا محذّرًا لاعبيه من محمد صلاح: تهديد لا يُصدَّق!
اللاعب الفرنسي جول كوندي
مفاجآت اللحظات الأخيرة.. كيف نجح برشلونة في ضمّ كوندي؟
كريستيانو رونالدو
رونالدو يعلّق على جدل رحيله عن مانشستر يونايتد

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

القمح
سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟