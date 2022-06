بالفيديو: محمد صلاح يغازل جماهير ليفربول بـ"طلب مؤثر"

غازل الدولي المصري محمد صلاح جماهير فريقه ليفربول الإنجليزي، بتوجيهه طلبا “مؤثرا” لهم.

وجاءت تصريحات محمد صلاح التي نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، عقب تتويجه بلقب أفضل لاعب في الريدز خلال شهر يناير/ كانون الثاني المنقضي.

ووجه “مو”، رسالة حماسية مؤثرة، إلى جماهير ليفربول، في ظل الظروف التي وصفها بـ”الصعبة” التي يعيشها الفريق حاليا.

وقال محمد صلاح في تصريحاته: “بالطبع أشعر بالسعادة الغامرة، للفوز بهذه الجائزة، لكنني دوما ما أقول إن الفريق يأتي في المقام الأول”.

وتابع الدولي المصري “من الرائع الفوز بالجوائز الفردية لكن علينا التركيز على كسب المباريات والتقدم”.

واستمر قائلا “أعتقد أن شهر ديسمبر كان أفضل لكن علينا الفوز بالمباريات بغض النظر عن أي شيء”.

وقال صلاح “عندما أسجل الأهداف، وأساعد الفريق على الفوز بالمباريات، هذا يجعلني سعيدا، لكن عندما تسجل الأهداف وفريقك لا يفوز فإن المشاعر لا تكون جيدة، علينا مواصلة التقدم وأنا أحاول دوما التسجيل لمساعدة الفريق”.

وأردف: “أود توجيه طلب إلى جماهير الفريق أن تستمر في دعمنا، وأعتقد أن الجماهير تدعمنا دوما، نفتقدهم في آنفيلد بسبب فيروس كورونا، لكني متأكد أنهم يدعموننا دوما، علينا فقط أن نبقى معا ونواصل التقدم للفوز بالمباريات وأهم شيء أن نبقى معا”.

يذكر أن صلاح أحرز جائزة أفضل هداف مع “الريدز” خلال شهر يناير، وهي المرة الخامسة على التوالي التي يحصد فيها النجم المصري هذه الجائزة، كما تمكن من تسجيل 5 أهداف في 7 مباريات، ليتفوق بذلك على جوردان هندرسون وترينت ألكسندر أرنولد.

"Thank you. Of course I'm happy to win this award but I'm always saying that every time the team comes first." ❤️

— Liverpool FC (@LFC) February 11, 2021