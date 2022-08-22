بالفيديو.. محمد عبد الرحمن يكشف مستجدات حالته الصحية

وأكد محمد عبدالرحمن، خلال حضوره أمس للعرض الخاص للعمل، أن الفيلم مختلف وجديد عن ما قدم من قبل.وكشف محمد عبدالرحمن، عن تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض لوعكة صحية وخضع لعملية قلب مفتوح، وقال: "الحمد لله أنا خفيت بحب الناس". محمد عبدالرحمن

كشف الفنان محمد عبد الرحمن، عن مستجدات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح.

وقال “عبدالرحمن” خلال مداخلة إلى برنامج تلفزيوني، على قناة “CBC”، إن حالته الصحية مستقرة ومرت على خير ويستكمل مرحلة التعافي في الفترة الحالية، مؤكدًا أنه أجرى عملية قلب مفتوح بسبب عادة سيئة وهي التدخين التي توقف عنها، لأن الإنسان بالتدخين يقتل نفسه بالبطيء.

تابع الفنان أنه كان يشعر بألم بالقرب من معدته ولم يفكر في عمل فحوصات للجسم بشكل كامل وبالصدفة طلب منه الطبيب أثناء وجوده في المستشفى، عمل رسم قلب، ليتضح بعدها وجود المرض، مشيرًا إلى سبب مرضه هو التدخين وكذلك التمثيل، لأن العمل في الفن يجعله لا ينام بشكل جيد بل أنه لو نام 3 ساعات في اليوم سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة إليه.

أضاف أنه كان يدعو الله تعالى بتمام الشفاء وأن تمر تلك المرحلة على خير وأن يعود بصحة أفضل، ولهذا هو يثق في أن الله تعالى كتب له الخير في اختبار المرض.