بالفيديو.. محمد فؤاد يستعيد ذكرياته مع أغنية "حبيبي يا"

استعاد الفنان محمد فؤاد ذكرياته مع أغنية “حبيبي يا” بفيلم غاوي حب، عبر “إنستغرام”.

وأرفق الفنان تعليقات على البوست قائلاً: “حبيبي يا.. يا حلم أنا عشت عمري بستناه واتمناه “.

يذكر أن محمد فؤاد أحيا آخر حفل له في بيروت بمناسبة عيد الحب، والتي شهدت صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول عدد من الصور ومقاطع الفيديو لمحمد فؤاد يظهر مع أحد المتواجدين من ذوي الهمم كانت ضمن الحضور، وسط إشادات من الجمهور والمتابعين له على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتواجد فؤاد في ألمانيا لإقامة عدد من الحفلات، ويستعد لطرح عدة أغاني له في الفترة المقبلة والتي سبق وأن أعلن أنه يعمل على تجهيز نحو 70 أغنية جديدة له سوف يعود من خلالهم إلى الساحة الغنائية بعد انقطاعه عن إصدار أغاني وألبومات جديدة له خلال الفترة الماضية.

وصرح النجم محمد فؤاد في مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني: “ما عمتلش دايت، ولكن خضعت لعملية تكميم، ومش عارف الناس كلها بتخبي لو عملوا حاجة زي دي ليه؟، هي مش خيانة عظمى ده علشان صحتنا تبقى كويسة”.

وتابع: “بنصح الناس تعمل العملية دي لو وزنها زايد، ويا ريت ما تعلموش الناس يخبوا ويكدبوا دي آفة من آفات المجتمع”.