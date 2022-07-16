بالفيديو محمد منير يبكي على المسرح.. اليكم السبب

يعاني المشاهير من من مشكلة مشتركة، وهي عدم القدرة على التوقف الى فترة من الحفلات والغناء بسبب موت احد افراد العائلة او صديق، فيجب على الفنان الاستمرار رغم كل الازمات.

وهذا ما حصل مع الفنان محمد منير الذي أوقف غناءه خلال حفله بالإسكندرية الجمعة، بسبب دخوله في نوبة بكاء أثناء غنائه أغنية “أنا بعشق البحر” وأعطاه أحد أعضاء فرقته المياه قبل أن يعود الكينج للغناء من جديد.

وربط جمهور الحفل بين بكاء منير، ومطالبته الحضور فى بداية حفله بالدعاء لصديقه وأحد أعضاء فرقته دومان بونكا والذى وافته المنية وكان من أقرب الأصدقاء لمحمد منير.

محمد منير ولد في 6 أكتوبر 1954 وهو مغني وممثل مصري، يُعرف بموسيقاه التي يخلط فيها الجاز بالسلم الخماسي النوبي، وكلمات أغانيه العميقة، وأسلوب أدائه ومظهره غير الملتزم بتقاليد الطرب والمطربين، وبخاصة شعره النامي المفلفل بفوضى وطريقة إمساكه بالميكروفون ووقوفه وحركاته العصبية الغريبة أثناء الغناء، ومنير أيضا ممثل ودفّاف.

ولد في قرية منشيه النوبة بأسوان، تلقى منير تعليمه المبكر وقضى فترة الصبا في أسوان قبل أن يهاجر مع أسرته للعاصمة بعد غرق قرى النوبة تحت مياه بحيرة ناصر التي خلفها السد العالي، في أوائل السبعينيات، أحب ممارسة الغناء كهاوٍِ منذ الصغر وكان يغني لرفاقه في الجيش.