بالفيديو: مدرب فريق “الفيحاء” يحتفل بشكل استثنائي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فرحة المدرب التونسي الحبيب بن رمضان، بعدما قاد فريقه الفيحاء الى الصعود لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، بعد التعادل سلبيا مع الطائي، في الجولة الـ36 من دوري الدرجة الأولى السعودي.

فرحة المدرب التونسي الحبيب بن رمضان بعد صافرة الحكم وإعلان صعود نادي الفيحاء لبطولة الدوري السعودي للمُمتاز : 😂 (51 عام) pic.twitter.com/crIHZF2ltb — نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) May 20, 2021

وأظهر ابن رمضان (50 عاما)، لياقته البدنية العالية رغم كبر سنه، حيث توجه لأرضية الملعب ليقوم بحركات بهلوانية من خلال الشقلبة عدة مرات.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني، متخلفا بفارق 9 نقاط عن المتصدر الحزم، الذي ضمن بدوره الصعود إلى دوري المحترفين، وذلك قبل جولتين من إسدال الستار على منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.