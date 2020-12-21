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بالفيديو: مذيع قناة “بي بي سي” يظهر بوضعية محرجة أمام الكاميرا

منذ 34 دقيقة
مبنى بي بي سي

مبنى بي بي سي

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أثار فيديو لمذيع قناة بي بي سي البريطانية ضجة واسعة بسبب الموقف المحرج الذي تعرض له الإعلامي بن براون أمام الكاميرا عندما ظهر بشكل مفاجئ عن طريق الخطأ وهو يتثاءب.

وفي التفاصيل، تثاءب مقدم البرامج في قناة “بي بي سي” بن براون خلال بث مباشر يوم أمس الأحد 20 ديسمبر.

وفي هذه اللحظة، قام المخرج بطريق الخطأ بتوجيه الكاميرا إليه بشكل مفاجئ وظهر على الشاشات، ورأى الجمهور التثاؤب.

سرعان ما قال براون إنه سئم من التحول الطويل في ذلك اليوم واعتذر من الجمهور. أحب الجمهور اللحظة فيما اعتبر البعض أن مقدم العرض كان قادرًا على صرف انتباههم عن الأخبار السلبية.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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