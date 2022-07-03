بالفيديو.. مراهقة استرالية تحدد 40 رئيساً للولايات المتحدة في دقيقة

حصلت مراهقة أسترالية، على لقبها الثالث في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لمهاراتها في الذاكرة من خلال التعرف بشكل صحيح على 40 رئيسًا للولايات المتحدة في دقيقة واحدة.

وحطمت لارا نونان، البالغة من العمر 16 عامًا، من سيدني، سابقًا موسوعة جينيس للأرقام القياسية لمعظم شخصيات مارفل التي تم تحديدها في دقيقة واحدة (88) ومعظم الشخصيات الكرتونية التي تم تحديدها في دقيقة واحدة (102).

وقالت نونان لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: “أردت أن أحقق ثلاثية في الحصول على ثلاثة ألقاب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في فترة 12 شهرا”.

وأضافت نونان إن محاولتها الأخيرة لتسجيل الأرقام كانت، من بعض النواحي، أكثر تعقيدًا من محاولتها السابقة، وتابعت قائلة: “بما أنني أسترالية، لم أكن على دراية ببعض الرؤساء الأمريكيين، أمضيت ساعات طويلة أتدرب على كيفية نطق أسمائهم بسرعة كبيرة”.

وحددت نونان 40 رئيسًا من صورهم في دقيقة واحدة، متغلبة على الرقم القياسي السابق البالغ 28، والذي حدده أناي سينج في عام 2021.

وقالت “إنه شعور لا يصدق أن نحصل الآن على ثلاثة ألقاب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية”.

وتعد موسوعة «جينيس»، الآن من أكثر المراجع دقة والتي يتم الرجوع إليها للتعرف على الأرقام القياسية.

وتحتوي موسوعة «جينيس»، على الأرقام القياسية الأعلى في كل تخصص، فمثلاً تحتوي على أقوى رجل في العالم، وأطول امرأة في العالم، وأضخم قط في العالم.

وبحسب موقع شركة «جينيس» للأرقام القياسية على الإنترنت، ذكرت الشركة، أن طبعة عام 2006م احتوت على 64000 رقمٍ قياسي عالمي في مختلف المجالات والفعاليات على المستويين الفردي والجماعي، وقد ذكر الموقع ذاته أن الموسوعة هي الموسوعة الأولى التي يُباع منها 100 مليون نسخة في الأسواق، وهذا رقم قياسي بحد ذاته جعلها تدخل الموسوعة هي أيضاً.

وظهرت فكرة الموسوعة في العام 1951م، ففي ذلك العام دخل هيوج بيفر صاحب منصب مدير معمل «جينيس» لصناعة البيرة جدالاً مع شخص آخر أثناء مشاركته في إحدى رحلات الصيد، وكان الجدال حول أسرع طائر في العالم يُستخدم كطريدة في ألعاب الرماية الأوروبية، هل هو الزقزاق الذهبي أم الطيهوج، وفي تلك اللحظة أدرك بيفر مدى النجاح الذي قد حققته الموسوعة التي تأتي بإجابة وافية على هذه الأنواع من الأسئلة.