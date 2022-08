بالفيديو: مراهقة صينية تلفت الأنظار بطول قامة "عجيب"

اثارت مراهقة صينية تدعى تشانغ زيو تبلغ من العمر 14 عاما اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فيديوهات لها وهي تلعب كرة السلة، بسبب طول قامتها الاستثنائي الذي بلغ 226 سم، وأصبحت تشانغ الملقبة بـ”المعجزة” موضوعا رائجا يوم الخميس بعد نشر لقطات مصورة لها وهي تساعد فريقها على الفوز بلقب مسابقة بكرة السلة أقيمت في جينغتشو بمقاطعة هوبي الصينية، بعد أن سجلت 42 نقطة وانتزعت 25 كرة مرتدة.

7’4” Zhang Ziyu is 14 YEARS OLD 🤯

She put up 42 PTS, 25 REB, & 6 BLK to win China Nationals 🏆

(via @globaltimesnews) pic.twitter.com/teAAfx2F8v

