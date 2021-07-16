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بالفيديو: مراهقة صينية تلفت الأنظار بطول قامة "عجيب"

16 - يوليو - 2021
المراهقة الصينية

المراهقة الصينية

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اثارت مراهقة صينية تدعى تشانغ زيو تبلغ من العمر 14 عاما اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فيديوهات لها وهي تلعب كرة السلة، بسبب طول قامتها الاستثنائي الذي بلغ 226 سم، وأصبحت تشانغ الملقبة بـ”المعجزة” موضوعا رائجا يوم الخميس بعد نشر لقطات مصورة لها وهي تساعد فريقها على الفوز بلقب مسابقة بكرة السلة أقيمت في جينغتشو بمقاطعة هوبي الصينية، بعد أن سجلت 42 نقطة وانتزعت 25 كرة مرتدة.

سرعان ما أجريت المقارنات بين تشانغ و نجم الدوري الأمريكي للمحترفين ولاعب المنتخب الصيني بكرة السلة ياو مينغ الشهير الذي يبلغ طوله 231 سم وتم إدخاله في قاعة مشاهير الدوري NBA في عام 2016 إلى جانب شاكيل أونيل وألين إيفرسون.

وفقا لصحيفة غلوبال تايمز، بلغت تشانغ طول 160 سم عندما كانت في الصف الأول واجتازت بقامتها المترين في الصف السادس.

ولدت تشانغ في عائلة تمارس كرة السلة، ولعب والد تشانغ (2.13 م) اللعبة بشكل احترافي، وكانت والدتها يو يينغ (1.98 م) عضوا سابقا في منتخب كرة السلة للسيدات في الصين، ويسأل بعض رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي عن طول تشانغ بعد أن تنتهي من مرحلة النمو.

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