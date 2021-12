بالفيديو.. مسؤول برازيلي يسوي خلافه مع معارض على حلبة مصارعة!!

رفع رئيس بلدية مدينة صغيرة في شمال البرازيل المواجهة السياسية إلى أقصى حدودها مع موافقته على مباراة مصارعة مع أحد خصومه ، في مبارزة تبين بحسب البلدية أنها مجرد حملة إعلانية ، بحسب البلدية. وكالة فرانس برس.

وبدأت القصة عندما تلقى سيماو بيتشوتو ، عمدة بلدة بوربا الصغيرة في ولاية أمازوناس، انتقادات لإدارته لأكبر مجمع سياحي في البلاد من عضو مجلس البلدية السابق إيرينيو دا سيلفا.

عندما تعهد دا سيلفا لرئيس البلدية بأنه “سيحطم وجهه” ، قبل التحدي باحترافه ودعاه إلى مبارزة فنون القتال المختلطة ، وهي رياضة تحظى بشعبية كبيرة في البرازيل.

ودارت المبارزة وفق قواعد هذا الفن القتالي في ساحة مخصصة لهذه الرياضة ، بحكم وجمهور اجتمعوا في القاعة مساء الأحد.

انتشرت مقاطع الفيديو لهذه المواجهة الغريبة على الشبكات الاجتماعية ، حيث يتساءل البرازيليون عن الاختلافات السياسية في البلاد.

عند وصوله إلى الحلبة ، بدأ العمدة في استفزاز خصمه ، ووضع إصبعه تحت رقبته في إيماءة محاكاة للذبح.

تبادل الرجلان اللكمات والضربات قبل إعلان فوز العمدة بالنقاط بعد ثلاث جولات.

يبدو أن الرجلين متعبين في نهاية المعركة ، واحتضن الرجلان في خطوة رياضية واحدة أخيرة.

وأكد أحد مساعدي العمدة في مقطع فيديو نُشر لاحقًا أن العمدة ودا سيلفا “صديقان” ، مشيرًا إلى أن استفزازات المجلس البلدي السابق كانت مجرد “حملة تسويقية”.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن العمدة قال إنه وافق على هذه المواجهة للترويج للرياضة في مدينته. وأكد سيماو بيشوتو أنه طُلب من المتفرجين إحضار تبرعات غذائية لدخول القاعة. وبحسب العمدة ، تم جمع خمسة أطنان من الطعام.

لكن هيئة الرقابة الصحية في ولاية أمازوناس طالبت البلدية بتوضيح أنها سمحت بإقامة هذا الحدث في قاعة مغلقة مع المتفرجين بدون أقنعة.

لكن البلدية تؤكد أنها تحترم الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

