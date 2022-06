بالفيديو: مسافر يقوم بعمل بطولي لإنقاذ رضيع

ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، أن مسافراً قام بعمل بطولي لإنقاذ رضيع كان برفقة أمه، أثناء محاولتها الصعود إلى القطار.

أشارت الصحيفة إلى أن الرضيع سقط من والدته أثناء محاولتها ركوب القطار ولم تتمكن من التقاطه بمساعدة المسافرين الآخرين.

This heroic passenger put himself in harm’s way to rescue a baby who fell into the gap between the train and the platform. pic.twitter.com/G93gPqMjCq

— South China Morning Post (@SCMPNews) June 3, 2021