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بالفيديو: مسافر يقوم بعمل بطولي لإنقاذ رضيع

3 - يونيو - 2021
محطة قطار

محطة قطار

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ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، أن مسافراً قام بعمل بطولي لإنقاذ رضيع كان برفقة أمه، أثناء محاولتها الصعود إلى القطار.

أشارت الصحيفة إلى أن الرضيع سقط من والدته أثناء محاولتها ركوب القطار ولم تتمكن من التقاطه بمساعدة المسافرين الآخرين.

وتابعت “وجد الرجل نفسه قادرا على النزول عبر مساحة ضيقة بين القطار ورصيف المحطة فقرر القيام بهذا العمل لإنقاذ الطفل انطلاقا من دوافع إنسانية”.

كما لفتت الصحيفة إلى قول الرجل إنه فعل ذلك لأنه يعرف شعور الآباء تجاه أبنائهم، مشيرة إلى أنه تمكن من إنقاذ الطفل ثم انصرف على متن القطار بعد إتمام عمله البطولي.

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