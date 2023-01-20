الجمعة 27 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 20 يناير 2023 |
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بالفيديو.. مشتركة لبنانية تبهر لجنة تحكيم برنامج "Sweden Got Talent"

منذ 34 دقيقة
المراهقة اللبنانية الأصل جينيفر ميشال عون

المراهقة اللبنانية الأصل جينيفر ميشال عون

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ابهرت المراهقة اللبنانية الأصل جينيفر ميشال عون ابنة الـ 13 عاماً، لجنة تحكيم برنامج المواهب العالمي “Sweden Got Talent” المعروف بالسويد باسم “Talang” وذلك بعدما غنت أغنية للفنانة العالمية سيلين ديون وفاجأت كل المشاهدين بصوتها.

وتأهلت جينيفر الى المرحلة المقبلة من المسابقة لكن كل التعليقات من المشاهدين جاءت معترضة على النتيجة لانها برأيهم لم تنصف ابنة الـ 13 عاماً وطالبوا بحصولها على الباز الذهبي وتأهلها فوراً الى النهائيات الا ان ذلك لم يحصل خلال التصوير.

وأصول جينيفر تنحدر من منطقة ترتج الجبلية في لبنان وعبّر العديد من اللبنانيون عن فخرها الكبير بها.

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