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بالفيديو: مشهد غريب.. الحكم المساعد يضرب نجم ليفربول

منذ 43 دقيقة
لاعبو نادي ليفربول

لاعبو نادي ليفربول

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أعلنت لجنة PGMOL، المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنكليزية، فتح تحقيق في اتهام الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس، بضرب نجم ليفربول أندرو روبرتسون، خلال مواجهة فريقه أمام أرسنال، الأحد.

وبين شوطي اللقاء، اقترب ظهير ليفربول أندي روبرتسون، من حكم الراية كوستانتين هاتزيداكيس، حيث كان اللاعبون يغادرون الملعب، قبل أن يبدو الحكم وكأنه يرفع ذراعه تجاه اللاعب.

وبدا روبرتسون غاضبا على الفور، وادعى أن مساعد الحكم ضربه بمرفقه.

واحتشد لاعبو ليفربول أمام الحكم الرئيسي بول تيرني لإثارة القضية، قبل أن يغادروا نحو النفق في النهاية.

وبثت شبكة “سكاي سبورتس” الحادثة، حيث أظهرت الإعادة من عدة زوايا قيام الحكم برفع ذراعه أمام اللاعب.

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