الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: مشهد ولادة منى زكي يحصد إعجاب الجمهور

23 - أبريل - 2021
منى زكي

منى زكي

A A A
طباعة المقال

أحدث مشهد ”ولادة“ الفنانة المصرية منى زكي، في مسلسلها ”لعبة نيوتن“، الذي يتم عرضه في دراما رمضان الجاري 2021، أصداء واسعة وسط إشادة بإتقان النجمة المصرية للدور بطريقة جعلتها تحصد صدارة التريند في موقع ”تويتر“.

وفي تفاصيل المشهد الذي بثه تطبيق ”شاهد“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“، فإن منى زكي، التي تطل على الجمهور بشخصية ”هنا“ تجسد لحظات الولادة وآلامها، في ظل ما تعيشه تلك الشخصية من حالة خاصة.

وفي يوم ولادة منى زكي، تم إبلاغها بدخول والدتها في غيبوبة، وهي تعيش وحدها في أمريكا، كما أنها تلقت رسالة طلاقها من زوجها الذي يقيم في مصر ويجسده الفنان المصري محمد ممدوح بشخصية ”حازم“، وهي في طريقها إلى غرفة الولادة.

الأمر لم يتوقف عند الأحداث التي رافقتها لحظة الولادة، بل إن آلام المخاض أضفت المزيد من التراجيديا على الظروف الصعبة التي تعيشها الشخصية، وهو ما تسبب في تفاعل واسع مع المشهد.

ولم يتوقف الأمر عند الجمهور فقط، بل تابعته وعلقت عليه الناقدة المصرية ماجدة خير الله، قائلة إن المشهد ”يخلع القلب“، مضيفة في منشور عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، أنّ منى أقفلت بأدائها له الباب على زميلاتها اللواتي ربما سيتعّذر عليهن الوصول لهذا المستوى من الإجادة“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من منوعات

إسماعيل بناصر
إسماعيل بناصر يهدي ميلان التعادل 1-1 مع أتلانتا
بكلفة 8 مليون دولار .. حفل زفاف اسطوري لجينيفر لوبيز وبن أفليك
من مباراة نيوكاسل ضد مان سيتي
تعادل مثير بين نيوكاسل ومانشستر سيتي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مرفأ بيروت
تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
ربيع الهبر
تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!
الطفلة السورية جوى استانبولي
قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن