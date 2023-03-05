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بالفيديو.. مطاردة بين الشرطة وسيارة مسروقة تنتهي بمأساة

منذ 38 دقيقة
علم اميركا

علم اميركا

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في مقطع فيديو مأساوي، انتهت مطاردة بين عناصر الشرطة الأميركية وسيارة مسروقة باصطدام السيارة بأحد المباني وانهياره عليها.

المقطع التقطته كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء، وأظهر اصطدام سائق السيارة المسروقة سوداء اللون بسيارة أخرى ومن ثم بمنزل انهار على السيارتين.

وحصد مقطع الفيديو الذي تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من المشاهدات وسط تفاعل واسع النطاق.

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