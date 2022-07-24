بالفيديو.. معجبة تقتحم المسرح وتحتضن سيف نبيل في سوريا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنان سيف نبيل الغنائي الذي أحياه أخيراً في أحد الفنادق في دمشق.

وخلال الحفل، تفاجأ سيف نبيل باقتحام إحدى معجباته على المسرح لاحتضانه وما كان عليه إلا أن يستقبلها برحابة صدر رغم تأهب رجال الأمن، وسط تصفيق وحماس الجمهور.

وقدم المغني العراقي سيف نبيل على مدار أكثر من ساعة باقة من أجمل أغانيه ورافقته فرقة راقصة مع كل أغنية.

من جهة ثانية، يستعد سيف نبيل لإطلاق أغنية جديدة قريبا بعنوان “حبة حبة” وستكون باللهجة المصرية للمرة الأولى، وهي من كلمات عمرو المصري والحان عمرو الشاذلي وسيتم إطلاقها على كافة تطبيقات الموسيقى.