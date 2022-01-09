بالفيديو: مفاجأة من ماغي بو غصن لباسم مغنية بمناسبة عيد ميلاده

بمناسبة عيد ميلاده، فاجأت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن برفقة زوجها المنتج اللبناني جمال سنّان، الممثل اللبناني باسم مغنية بقطع قالب حلوى له.

ونشر باسم مقطع فيديو على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الإجتماعي يوثّق فيه أجواء المفاجأة التي حضرتها له بو غصن برفقة زوجها وعدد من أصدقائهم المشتركين وذلك بحضور زوجة مغنية شيرين منسا.

وعلق مغنية على الفيديو، قائلاً: “شكراً جزيلاً على هذه المفاجئة الرائعة، لقد صنعتم لي يومي، وخصوصا حبيبتي شيرين منسا”.

تفاعل المتابعون بشكل كبير مع الفيديو، حيث علق بعض المشاهير منهم وسام صبّاغ الذي عايد باسم قائلا “عقبال المية يا خيي”، كما وعلق ظافر العابدين بدوره قائلا “كل عام وانت بخير صديقي”.