بالفيديو: مقاتل يطالب بعدم تهنئته بعد الفوز بسبب جريمة قتل!

طلب المقاتل السابق لاتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة ” MMA”، هاديس إبراهيموف، عدم تهنئته بعد الفوز بلقب بطل “Hardcore MMA”، بسبب مقتل مدربه زوج شقيقته عشية النزال.

وكشف إبراهيموف بعد فوزه على مواطنه حسن آداموف بالنقاط، في النزال الذي جمعهما في فئة الوزن الثقيل، عن مأساة عائلية، حيث قتل زوج شقيقته، الذي أشرف على تدريبه والاستعداد للمواجهة.

وقال إبراهيموف بعد النزال: “عندما كنت في المدرسة، في الصف العاشر والحادي عشر، كان لدي قريب يمارس الملاكمة كمحترف، وذهب لخوض مواجهات خلف المحيط. وكان الملهم بالنسبة لي. في وقت لاحق تزوج شقيقتي. وهو بالذات الذي أعدني للنزال ضد آداموف. يؤلمني الحديث، ولكن بالأمس قتلوه بطعنة في البطن بالسكين. أود أن أهدي هذا الانتصار لزوج أختي الذي ترك ثلاثة أطفال خلفه. لم أستطع الاستسلام، كان ذلك يؤلمني كثيرا”.

وأضاف: “الآن لدي مسؤولية كبيرة: يجب أن أطعم ليس عائلتي فحسب، بل وأسرة أختي التي لديها ثلاثة أطفال أيضا. سوف أتدرب بشكل مضاعف، والقتال أكثر بمرتين أيضا، أريد أن أكسب ضعف ذلك حتى لا يحتاج أطفالهما إلى أي شيء. شكرا للجميع. ليس لدي المزيد من الكلمات، وأطالب بعدم تهنئتي. هذا الانتصار ليس مهما جدا بالنسبة لي اليوم. اليوم كان من الصعب بالنسبة لي الاستعداد للقتال من أي وقت مضى. لم أنم على الإطلاق الليلة الماضية”.

وحقق هاديس إبراهيموف (26 عاما) انتصاره الثاني عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل أربع هزائم.