بالفيديو.. مقتل شخصين جراء حريق منطاد في المكسيك

لقي شخصان مصرعهما وأصيبت فتاة بعدما اشتعلت النيران في منطاد الهواء الساخن الذي كانا يستقلانه بالقرب من مكسيكو سيتي.

وقال مسؤولون إن الفتاة أصيبت بحروق وكسر في ذراعها، أما القتلى فهم رجل (50 عاما)، وامرأة (38 عاما)، حيث وقع الحادث بالقرب من موقع خراب تيوتيهواكان، الذي يعود إلى ما قبل الإسبان، شمال مدينة مكسيكو مباشرة.

وتعد المنطقة موقعا شهيرا لركوب المنطاد.

Mexico 🇲🇽

! Breaking news!🚨🚨

Saturday, April 01, 2023, in the morning hours.

a hot air balloon catches fire and collapses in Teotihuacan, 2 people are reportedly dead.

The events occurred this morning in the vicinity of the Pyramid of the Sun and the area was cordoned off. pic.twitter.com/DlzJdv2oHH

— Lenar (@Lerpc75) April 1, 2023