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بالفيديو.. مقتل شخصين جراء حريق منطاد في المكسيك

منذ 16 دقيقة
منطاد- تعبيرية

منطاد- تعبيرية

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لقي شخصان مصرعهما وأصيبت فتاة بعدما اشتعلت النيران في منطاد الهواء الساخن الذي كانا يستقلانه بالقرب من مكسيكو سيتي.

وقال مسؤولون إن الفتاة أصيبت بحروق وكسر في ذراعها، أما القتلى فهم رجل (50 عاما)، وامرأة (38 عاما)، حيث وقع الحادث بالقرب من موقع خراب تيوتيهواكان، الذي يعود إلى ما قبل الإسبان، شمال مدينة مكسيكو مباشرة.

وتعد المنطقة موقعا شهيرا لركوب المنطاد.

 

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