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بالفيديو: مكافأة ليدي غاغا لمن يعثر على كلبيها.. نصف مليون دولار

26 - فبراير - 2021
ليدي غاغا

ليدي غاغا

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عرضت نجمة البوب ليدي غاغ ، أمس الخميس، مبلغ 500 ألف دولار مكافأة لمن يعثر على كلبيها المسروقين.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الشخص المكلف برعاية الكلاب، كان يمشي بها مساء أمس الأربعاء، عندما أصيب بالرصاص، مشيرة إلى أن كلبة ثالثة اسمها ”ميس آسيا“ هربت وتم العثور عليها فيما بعد.

وكان كلبا ليدي غاغا، “كوغي وغوستاف”، وهما من فصيل “البولدوغ” الفرنسي، سرقا في هوليوود، بعد إطلاق النار على الشخص الذي يرعى الكلبين، الأربعاء.

وقالت الشرطة إن أحد المشتبه بهم رجل يرتدي قبعة سوداء وسترة سوداء بغطاء للرأس، فيما لم تتمكن من تحديد جنس المشتبه به الثاني، لكنهما كانا يرتديان ملابس سوداء بالكامل.

يذكر أن غاغا متواجدة في العاصمة الإيطالية روما، لتصوير فيلم جديد، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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