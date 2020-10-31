استمع لاذاعتنا

بالفيديو: ملاكم روسي فقد وعيه بعد ضربة قاضية

منذ 7 دقائق
ملاكم روسي فقد وعيه بعد ضربة قاضية

ملاكم روسي فقد وعيه بعد ضربة قاضية

A A A
طباعة المقال

أعلن وكالة “تاس” الروسية، نقل الملاكم الروسي تيمور باشالييف إلى المستشفى بعد تلقيه ضربة قاضية في بطولة ” Shamo Boxing” للملاكمة، في المجمع الأولمبي بالعاصمة موسكو.

وتلقى باشالييف ضربة قاضية قوية في الجولة الأولى من نزاله أمام مواطنه أوليغ ميسيورا، فقد على إثرها وعيه.

ونقلت “تاس” عن شامير بيتروسيان منظم البطولة، قوله: “كانت ضربة قاضية قوية، وبعد ذلك لم يستطع استعادة وعيه. تم نقله إلى المستشفى”.

كما أشار بيتروسيان إلى أن الملاكم استعاد وعيه فيما بعد، وليس هناك ما يهدد حياته، وهو في الوقت الحالي في المستشفى.

وتعرض تيمور باشالييف، البالغ من العمر 24 عاما، للخسارة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل فوز وتعادلين أيضا.

بينما حقق أوليغ ميسيورا انتصاره السادس، منها 5 بالضربة القاضية.

    المزيد من منوعات

    جينيفر لوبيز
    معاقبة 264 من مشاهير هوليوود بقرار من إدراة ترامب
    شون كونري
    رحيل “جيمس بوند” عن عمر ناهز 91 عاماً
    فرانك فيجل
    ليست من نسج الخيال … تعرفوا إلى حقيقة شخصية “باباي”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مطهرات اليد
    مخاطر الـ”handgel” مقلقة… إليكم البديل الأفضل
    كورونا اوروبا
    ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
    مرض خطير يهدد حياة الرجال
    مرض خطير يهدد الرجال … تعرفوا إليه