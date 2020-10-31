بالفيديو: ملاكم روسي فقد وعيه بعد ضربة قاضية

أعلن وكالة “تاس” الروسية، نقل الملاكم الروسي تيمور باشالييف إلى المستشفى بعد تلقيه ضربة قاضية في بطولة ” Shamo Boxing” للملاكمة، في المجمع الأولمبي بالعاصمة موسكو.

وتلقى باشالييف ضربة قاضية قوية في الجولة الأولى من نزاله أمام مواطنه أوليغ ميسيورا، فقد على إثرها وعيه.

ونقلت “تاس” عن شامير بيتروسيان منظم البطولة، قوله: “كانت ضربة قاضية قوية، وبعد ذلك لم يستطع استعادة وعيه. تم نقله إلى المستشفى”.

كما أشار بيتروسيان إلى أن الملاكم استعاد وعيه فيما بعد، وليس هناك ما يهدد حياته، وهو في الوقت الحالي في المستشفى.

وتعرض تيمور باشالييف، البالغ من العمر 24 عاما، للخسارة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل فوز وتعادلين أيضا.

بينما حقق أوليغ ميسيورا انتصاره السادس، منها 5 بالضربة القاضية.