بالفيديو: منى زكي تكشف سرا عن زوجها أحمد حلمي

كشفت الفنانة المصرية منى زكي أمس الجمعة في برنامج “معكم” على قناة سي بي سي مع منى الشاذلي مختلف التفاصيل عن حياتها الشخصية وعلاقتها مع زوجها أحمد حلمي وذلك خلال ترويجها لفيلم “الصندوق الاسود” .

وقالت منى إن زوجها الفنان أحمد حلمي يهوى الطهي لكنه يخرج بتجارب سيئة. وفوجئت منى، بفيديو جديد بثه حلمي خلال تصوير حلقة البرنامج وهو يعد كيكة ولا يستطيع إخراجها من الصينية.

وعلقت: “مابيصدق أخرج من البيت ويعمل كدة، كل ماأسيب البيت ماأعرفش بيعمل إيه، ببقى قلقانة أول ماأخرج وأسيبه لوحده”. وتابعت: “إهدار للدقيق والسكر والشوكولاته بيعمله مش طبيعي”.

وأشارت الفنانة منى زكي، إلى أن زوجها أحمد حلمي يجيد فقط عمل “سد الحنك”، وتعلمها من والدتها وتابعت: “هو ده الحاجة الوحيدة اللي بيعرف يعملها واللي صورها ونشر الفيديو قبل كدة، غير كدة أي كلام، ولا حتى بيعرف يسلق بيض”.

كشف الفنانة المصرية، منى زكي، أمس الجمعه، خلال لقاء تليفزيوني، سرا عن زوجها الفنان أحمد حلمي.

وقالت منى زكي، خلال استضافتها في برنامج”معكم” على قناة سي بي سي، إن زوجها الفنان أحمد حلمي يهوى الطهي لكنه يخرج بتجارب سيئة. وفوجئت منى، بفيديو جديد بثه حلمي خلال تصوير حلقة البرنامج وهو يعد كيكة ولا يستطيع إخراجها من الصينية.

وعلقت: “مابيصدق أخرج من البيت ويعمل كدة، كل ماأسيب البيت ماأعرفش بيعمل إيه، ببقى قلقانة أول ماأخرج وأسيبه لوحده”. وتابعت: “إهدار للدقيق والسكر والشوكولاته بيعمله مش طبيعي”.

وأشارت الفنانة منى زكي، إلى أن زوجها أحمد حلمي يجيد فقط عمل “سد الحنك”، وتعلمها من والدتها وتابعت: “هو ده الحاجة الوحيدة اللي بيعرف يعملها واللي صورها ونشر الفيديو قبل كدة، غير كدة أي كلام، ولا حتى بيعرف يسلق بيض”.

وجاءت تصريحات منى زكي لبرنامج “معكم”، ضمن ترويجها لأحدث أفلامها السينمائية “الصندوق الأسود”، المعروض حاليا في دور العرض السينمائية، ويشاركها بطولته الممثل محمد فراج، الذي كان حاضرا معها الحلقة.

وتقوم منى زكي في أحداث الفيلم بدور “ياسمين”، التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيء مهم، فتحاول الفرار منهما ولكن بلا جدوى. وتعود منى زكي بفيلم “الصندوق الأسود” إلى شاشة السينما بعد غياب 4 سنوات، منذ بطولتها فيلم “من 30 سنة” مع أحمد السقا وشريف منير ونور وصلاح عبد الله وجميلة عوض ورجاء الجداوي.