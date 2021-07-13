بالفيديو: منى زكي تنهار من البكاء بسبب أحمد حلمي

اجتاحت النجمة المصرية متى زكي نوبة من البكاء، وذلك أثناء حديثها عن زوجها النجم أحمد حلمي، والعلاقة المتينة التي تربطها به.

وقالت منى زكي، خلال برومو حلقتها على برنامج “ABtalKs”، للإعلامي أنس بوخش، المذاع عَبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، إن زوجها الفنان أحمد حلمي أعقل وأفضل منها كثيرا كما أنه علمها الكثر من الأمور، مشيرة إلى أنها تخشى الحديث عن زوجها أحمد حلمي وعلاقتها به بسبب الحسد.

كما تحدثت عن علاقتها بوالدها الراحل، مشيرة إلى أنه قريب منها بشكل غير عادي قائلة: “بحب بابا جدًا، وكان قريب مني بشكل مش عادي لحد ما اتوفى كان عايش من أجل رعاية ابنتي وعلاقته بها علاقة مش عادية”.

وكانت تقارير مصرية، كشفت يوم الأحد الماضي، عن استعداد الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، لتصوير فيلم سينمائي جديد تشاركه بطولته الفنانة، منى زكي، سيشهد على ثاني تعاون فني بينهما.

ويحمل الفيلم الجديد اسما مؤقتا هو “الجواهرجي”، وهو من تأليف عمر طاهر ومن إخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته كلا من أحمد السعدني وتارا عماد، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية.

وكان آخر أعمال منى زكي الفنية مسلسل “لعبة نيوتن”، والذي حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه في شهر رمضان العام الحالي، ويشارك في بطولته كل محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب وعائشة بن أحمد.

وينتظر محمد هنيدي طرح أحدث أفلامه “الإنس والنمس” في دور العرض السينمائية، ويشهد على ثاني تعاون فني بينه وبين المخرج شريف عرفة، بعد أن قدما سويا فيلمهما “فوق الصين العظيم”، وهو من إنتاج عام 2004.