بالفيديو.. موظّف ينقذ امرأة وطفلًا خلال عملية سرقة سيارتهما بطريقة "بطولية"

حاز موظّف مطعم مأكولات سريعة في ولاية فلوريدا الأميركية على إشادات بسبب “أفعاله البطولية”، وفق ما قالت السلطات، بعدما منع رجلًا من سرقة سيارة بداخلها امرأة وطفل.

الموظّف “مايكل غوردون” كان يعمل في المنطقة بعد ظهر الأربعاء عندما بدأت امرأة بالصراخ طالبةً المساعدة، وفق ما صرّح مسؤولون.

وأبلغت الامرأة عددًا من النواب أنها كانت تحاول إخراج ابن شقيقها من مقعد السيارة عندما اقترب المشتبه به “ويليام برانش” منها، مشيرةً الى أن الرجل كان يحمل عصا وبدأ يشهرها بطريقة اعتقدت انه قد يستعملها كسلاح.

الامرأة قالت إنها ابتعدت عن الرجل الى الخلف لكنّه اقترب منها، والتقط المفاتيح من حزام الخصر ودخل الى السيارة، وفق أحد التقارير. وكتب أحد مسؤولي المنطقة على فيسبوك: ” عندما بدأت الضحية بالصراخ لطلب المساعدة، ركض موظف من Chick-fil-A للتدخل، ولَكم “برانش” الموظف على وجهه، لكنّه لم يتأذَّ. وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الشهود الرجلين وهما يتصارعان على الأرض قبل أن يتدخل أشخاص آخرون، وبعدها تمكّن غوردون من تثبيت الخاطف.

وقد اتهم “برانش” البالغ ٤٣ عامًا بسرقة سيارة مستخدمًا سلاحًا، وأعلنت السلطات أنّ غوردون أبلغ المسؤولين أن الرجل قد تورّط في حادثة أخرى مماثلة في المطعم يوم الاربعاء. اذ اقترب من سيارة امرأة أخرى قبل ١٠ دقائق من الحادثة المذكورة، وفتح باب السيارة ودخل إليها.

وبعد ذلك جلس على صاحبة السيارة، وأرخى ثقله عليها، وطلب منها ان تخرج من السيارة. وعندما بدأت المرأة بالصراخ، تدخّل الموظف نفسه وأبعد “برانش”.