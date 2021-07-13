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بالفيديو - ميريام فارس تطلق تحدِ جديد لمتابعيها

13 - يوليو - 2021
ميريام فارس

ميريام فارس

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نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، فيديو عبر “إنستغرام” ظهرت فيه ترقص على أنغام أغنيتها الجديدة “غدارة يا دنيا”، وأطلقت من خلاله تحدي لمتابعيها ومن خلاله ستختار أجمل رقصة.

وإعتمدت ميريام في إطلالتها ملابس رياضية، وإختارت ترك شعرها على طبيعته ما أثار إعجاب عدد كبير من متابعيها.

يذكر أن فيديو كليب ميريام “غدارة يا دنيا”، تخطى حاجز الـ7 مليون مشاهدة على قناتها الخاصة عبر “يوتيوب”، بعد مرور شهر على طرحها، وهي من رولا فارس، ألحان وليد المسيح وتوزيع موسيقي إدريس روشيش والكليب من إخراج شريف ترحيني.

كما سجلت ميريام الأغنية وهي حامل في طفلها الثاني، وصورتها في منزلها، لأنها التزمت طوال الفترة الماضية بالحجر المنزلي، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

 

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