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بالفيديو: ميريام فارس تعرض حياتها الخاصة عبر "نيتفلكس"

24 - مايو - 2021
ميريام فارس

ميريام فارس

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يتحضر جمهور النجمة اللبنانية ميريام فارس لمشروع على منصة “نيتفلكس” الرقمية الشهر المقبل.

ونشرت فارس عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي منشورا اكتفت فيه بالقول: “ملكة المسرح ميريام فارس على “نيتفلكس” في 3 يونيو/ حزيران 2021″.

من جانبها، أشارت شبكة “نيتفلكس” إلى أن مشروعها مع ميريام فارس عبارة عن فيلم وثائقي تروي من خلاله الأخيرة “خبراتها الفنية والشخصية التي عاشتها لتصبح أهم مغنية في لبنان”، بحسب قولها.

وتداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مسربة من البرومو الخاص بفيلم ميريام فارس الوثائقي، والذي يعرض لقطات خاصة من حياتها أثناء حملها في طفلها الثاني “دايف” أثناء قضائها فترة الحظر المنزلي العام الماضي بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

وفاجأت ميريام فارس الجمهور المصري، بعد تعليق عبرت فيه عن فرحتها الشديدة لكونها تصدرت “الترند” بعد عرض إعلانها في مصر في رمضان، متجاهلة تصريحاتها السابقة بأن مصر لا تقدر على ثمن حفلاتها.

وقالت ميريام، في وقت سابق، إنها كانت تحيي حفلين أو 3 حفلات أسبوعيا في مصر قبل الثورة، مشيرة إلى أنه بعد ذلك توقفت الحفلات ومن ثم ازدادت شهرتها وارتفع أجرها.

وأضافت: “أحب أتكلم بصراحة، الحقيقة أنني كبرت وأجري عال عليهم، وأصبحت لي متطلبات كثيرة، وأصبحت ثقيلة على المصريين”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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