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بالفيديو – ميريام فارس تنجب مولودها الثاني: “رح خبيك بعيوني”

منذ 58 دقيقة
ميريام فارس

ميريام فارس

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أنجبت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مولودها الثاني وأطلقت عليه إسم “دايف”.

ونشرت فيديو ليده وهو يمسك بإصبعها. وظهر في الفيديو تاريخ ولادة الطفل في يوم 20 تشرين الأول الماضي، أطلت ميريام منذ دقائق على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، بعد سلسلة كبيرة من التهاني والتعليقات التي باركت لها بمولودها الثاني.

وكتبت ميريام “بشكركم على كل تهنئة تلقيتها، وبتمنى لكل شخص منكم يلاقي بصيص أمل بهالظروف الصعبة اللي عم نعيشها”. إشارة إلى أن لميريام إبناً آخر من زوجها، إسمه جايدن.

يذكر أن ميريام فارس تحرص على إبعاد عائلها عن الأضواء احتراماً لقدسية العائلة وقالت في عدة مقابلات بإنها تفضل ألا يكونوا تحت الأضواء.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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