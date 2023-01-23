بالفيديو.. ميريهان حسين تروج لفيلمها الجديد "اتنين للايجار"

روجت الفنانة ميريهان حسين لفيلمها الجديد ” اتنين للايجار ” من خلال طرحها للبرومو الرسمي للعمل، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع الصور والفيديو ” إنستغرام “.

وقد علقت ميريهان على البرومو قائلة: ” استنونا فى فيلم اتنين للايجار من يوم 25 يناير “.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رحلة تجمع بيومي وثروت إلى أحد منتجعات الغردقة، وخلال تلك الرحلة يقابلان عدة شخصيات.

والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، رانيا يوسف، ناهد السباعي، ميريهان حسين وثراء جبيل، ومن تأليف أسماء غازي، إخراج شادي علي.

وظهرت ميريهان فى برومو الفيلم وهى تغنى “كلمتين وبس” ضمن أحداث العمل، الاغنية من كلمات سامح الكومى، ألحان خالد سلطان، توزيع إسلام شيبسي، هندسة صوتية محمد جودة.

يذكر أن الفنانة ميريهان حسين يعرض لها حاليا مسلسل ” مشوار الونش ” من بطولة محمد رجب، يذاع المسلسل من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا على قناة الحياة العامة ومكون من 45 حلقة، ويسلط الضوء على العديد من العلاقات الزوجية وكيف تدار العلاقة داخل كل أسرة، حيث تدور الأحداث من خلال أبطال العمل الرئيسيين حسن وكاميليا، فهما زوجين غير متوافقين، حسن رجل الأعمال العصامي، الذى يعمل في مجال الأدوات الصحية، بدأ من بداية السلم دون مساعدة من أحد، حاصل على دبلوم صنايع، بينما زوجته كاميليا طبيبة التجميل الجميلة والشهيرة، التى تنتقد أفعاله وطريقة كلامه وملابسه، وتشعر أنها كانت تستحق زوجًا أفضل منه.