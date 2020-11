بالفيديو: ميسي يبكي متأثراً بوفاة مارادونا

نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة فيديو وصورا تظهر لاعبي وإداريي النادي الكتالوني يقفون دقيقة صمت على روح مارادونا قبل بداية تمارين اليوم الجمعة.

ويظهر في الفيديو الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة يمسح دموعه متأثرا بوفاة مواطنه الأسطورة.

The minute's silence before training in memory of Maradona 🥺 pic.twitter.com/qIrwgLBqSE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2020