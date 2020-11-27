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بالفيديو: ميسي يبكي متأثراً بوفاة مارادونا

منذ دقيقتين
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة فيديو وصورا تظهر لاعبي وإداريي النادي الكتالوني يقفون دقيقة صمت على روح مارادونا قبل بداية تمارين اليوم الجمعة.

ويظهر في الفيديو الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة يمسح دموعه متأثرا بوفاة مواطنه الأسطورة.

وتوفي مارادونا، أمس الأول، عن عمر 60 عاما في منزله بضواحي بوينس آيرس، إثر إصابته بقصور حاد في القلب.

يذكر أن برشلونة أعلن بالأمس تنكيس الأعلام في ملعبه “كامب نو” عقب وفاة مارادونا، الذي مثل النادي الكتالوني بين عامي 1982 و1984.

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