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بالفيديو: ميسي يرقص ويغني مع زوجته في مسقط رأسه

30 - ديسمبر - 2021

ميسي

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مقطع فيديو يظهر الساحر الأرجنتيني يقضي أوقاتا ممتعة بصحبة زوجته في مسقط رأسه مدينة روزاريو.

ويظهر ميسي في الفيديو وهو يرقص ويغني بعفوية خلال قضائه إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة بمسقط رأسه مدينة روزاريو الأرجنتينية التي يحل فيها حاليا فصل الصيف بعكس معظم أوروبا التي تستقبل العام الجديد بالثلوج.

وكانت أنتونيلا روكوزو زوجة الساحر الأرجنتيني قد نشرت مؤخرا عبر حسابها في “إنستغرام” صورا تجمعها بميسي وأولادهما الثلاثة في حوض سباحة مكشوف أثناء تمتعهم بأشعة الشمس الدافئة، وأرفقت الصور بتعليق: “صيف روزاريو”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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