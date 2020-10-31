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بالفيديو: ميسي يضرب حكم مباراة برشلونة وألافيس بالكرة

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2020 11:23 مساءً
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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حصل لاعب برشلونة ليونيل ميسي على بطاقة صفراء بعدما ضرب حكم مباراة الفريق مع ألافيس في الدوري الإسباني بالكرة.

وقد نال ميسي البطاقة الصفراء في الدقيقة 39 وذلك في ظل تأخر ”البلوغرانا“ بهدف نظيف، حيث انفعل ميسي على الحكم بعد تعرض اللاعبين لخشونة من جانب لاعبي ألافيس، وشعور ميسي بعدم ردعهم من قبل الحكم، ما دفع الاخير الى إشهار البطاقة الصفراء في وجه النجم الأرجنتيني.

ويحتل فريق برشلونة، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 7 نقاط، بينما ألافيس، في المركز السابع عشر، بالرصيد نفسه.

ويسعى برشلونة للعودة إلى الانتصارات، بعد تلقيه الهزيمة في آخر جولتين، أمام خيتافي، بنتيجة 1 – 0، وريال مدريد، في الكلاسيكو، بنتيجة 3 – 1.

وكان برشلونة، قد حقق فوزا ثمينا، الأربعاء الماضي، على مضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي، بثنائية نظيفة، في الجولة الثانية، من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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