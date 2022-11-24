بالفيديو: ميّاس تشعل تيك توك على أنغام "توكو تاكا"

نشرت صفحة “ميّاس” عبر حسابها الرسمي على تيك توك مقطع فيديو أشعلت فيه المنصة، إذ استعرضت فيه رقصة مميزة على وقع أنغام أغنية “توكو تاكا”، من أجواء مونديال قطر 2022.

واعتمدت فرقة “ميّاس” في الفيديو رقصة “الأفعى”، الّتي اشتهرت بها خلال مسابقة America’s Got Talent، وذلك ضمن المرحلة النصف نهائية، مع خلفية باللون الأحمر.

ويُذكر أن الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 “توكو تاكا”، الّتي تجمع اللّغات الإنكليزيّة والإسبانيّة والعربيّة، أُطلقت الجمعة وتضمّ 3 نجوم عالميين وهم نيكي ميناج، مالوما وميريام فارس.