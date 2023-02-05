الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
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بالفيديو.. نادين نجيم تعلن خطوبتها يوم عيد ميلادها

منذ ساعتين
نادين نجيم

نادين نجيم

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في خبر تصدر احداث الساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشرت نادين نجيم عبر حسابها الرسمي على انستغرام، فيديو يُظهر خطيبها وهو يتقدّم لها بعرض زواج وسط مجموعة من الأصدقاء وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نادين نجيم.

وأرفقت الفيديو بتعليق أتى فيه: “اليوم كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي لكن انتهى بي الأمر وأنا أحتفل بالحياة والحب” وأضافت: “قلت نعم” في الفيديو، بدت نادين نجيم متأثرة جداً بعرض الزواج هذا لتعود وتغمر خطيبها بعد أن وضعت خاتم الخطوبة.

وفي 28 نوفمبر 2022 كانت قد أعلنت نادين نجيم خطوبتها من شاب، وذلك بعد انتشار فيديو مسرّب لهما من إحدى السهرات.

بعد أن أثار الفيديو موجة على السوشيل ميديا، تبيّن من خلال التعليقات أن خطيب نادين نجيم يُدعى ناريغ ناربيكيان، إلّا أنه ردّ حينها بتعليق أتى فيه: “If they think the are untouchable they are all mistaken, we will deal with them by law, I love you so much”.

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