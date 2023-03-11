بالفيديو: نادين نسيب نجيم تكشف عن أصعب مشهد أدته في "وأخيراً"

أعادت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مشاركة مقطع فيديو لها من كواليس مسلسل “وأخيراً”، وهي تتعرض للتعذيب بإغراق رأسها بالماء، وأكدت أنه أصعب مشهد إضطرت لتأديته.

وكتبت نادين نسي نجيم: “أصعب مشهد جسدياً واستغرق ساعات طويلة بس أحلى مشهد وكتير حقيقي واكتشفت فيني شي جديد اني مجنونة بهيك مشاهد”.

وقد أطلت نادين نسيب نجيم على الجمهور وقد ظهر وجهها مليئاً بالجروح، وأثارت حالة من الجدل.

وشوقت نادين نسيب نجيم الجمهور لشخصيتها في مسلسل “وأخيراً”، وكشفت عن إسم الشخصية “خيال”، وقالت: “شكلها خيال مبسوطة بالجروحات”.

وتصدر البرومو الرسمي لمسلسل “وأخيراً” بطولة نادين نسيب نجيم والممثل السوري قصي خولي، الترند بعد الكشف عنه.

أصعب مشهد جسدياً و استغرق ساعات طويلة بس أحلى مشهد و كتير حقيقي واكتشفت فيني شي جديد اني مجنونة بهيك مشاهد #وأخيرا #خيال https://t.co/rGxpQszLol — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) March 11, 2023